CHP, İstanbul’daki ilçe seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu.

Başvuru sonrası kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvurduklarını, bundan dolayı zaman aşımının söz konusu olmadığını söyleyerek, bu kararınız doğruysa, bu kararın arkasındaysanız 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimleri de iptal etmek zorundasınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da mazbatasını iptal etmelisiniz” dedi.

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