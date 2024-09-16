Erdoğan’ın konuşması sırasında Gazze protestosu

Gazze’deki katliama rağmen İsrail’le ticaret sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Eylül Cumartesi akşamı, İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda konuşma yaptı.

Erdoğan’ın konuşması sırasında pankart açan bir grup, Cumhurbaşkanı’na seslenerek Türkiye’nin Filistin ve Gazze’nin yanında olması çağrısında bulundu. Karar’ın haberine göre eylemciler, “Gemiler Gazze’ye Haifa’ya değil” sloganı atarak “Özgürlük Filosu”na (Gazze’ye yönelik ambargoyu deniz yoluyla kaldırmayı hedefleyen koalisyon) destek istedi. Pankart açan eylemcilerin yürüyüşü güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle durduruldu. Eylemciler salonun dışına çıkarıldı. Haber Merkezi

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