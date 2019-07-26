Erdoğan kabinede değişiklik için 23 Haziran travmasının atlatılmasını mı bekliyor?

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınan sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası rotasına odaklanmış durumda.

Seçim sürecinin sona ermesi ve TBMM'nin de Ekim ayına kadar tatile girmesi nedeniyle siyasette tansiyon düşük seyretse de, kabinede, parti yönetiminin yanı sıra, başkanlık sistemine ilişkin milletvekillerinin de eleştirileri doğrultusunda yapılacak "rehabilitasyon" çalışmalarına yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor.

Parti kulislerinde, Erdoğan'ın seçim sonrasına dönük "değişim" hamleleri için ise Eylül ayı ve hatta TBMM'nin yeni yasama yılı başlarına işaret ediliyor.

"23 Haziran travmasının atlatılması beklendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra hatayı kendilerinde arayıp, seçmenin talepleri doğrultusunda "değişim" mesajları vermiş; özellikle de 23 Haziran sonrasında bu mesaj parti içinde kabine, parti yönetiminde değişim mesajı olarak değerlendirilmişti.

Ancak Erdoğan, "sipariş üzerine değişiklik yapmayacağını" belirterek, hemen bir değişime sıcak bakmadığının mesajını vermişti.

AKP'de, birçok parti yöneticisi, 23 Haziran'ı "travma" olarak nitelendiriyor ve bu "travma"nın hemen ardından hangi değişiklik yapılırsa yapılsın, tepkilerin önünü kesemeyeceği, Erdoğan'ın da bu nedenle hemen hızlı bir değişimden kaçındığı değerlendirmesini yapıyor.

Erdoğan'ın değişim için neden aceleci olmadığı, "23 Haziran travmasının hemen ardından bir değişikliğe gidilseydi, ne yapılırsa yapılsın yeterli görülmeyecekti, kimseyi memnun etmeyecekti ve herkes birbirini suçlamaya devam edecekti. Artık 23 Haziran travması büyük ölçüde atlatıldı, ama bir süre daha beklenebilir ve sonbahara doğru, kabineden başlayarak değişim gerçekleşebilir" sözleriyle ifade ediliyor.

Kabineye parlamentodan isimler kaydırılabilir

AKP'de ilk revizyonun kabinede olacağı beklentisi yüksek. Özellikle "teknokrat" ya da "sektörden gelenler" diye isimlendirilen, siyasetçi kökenli olmayan bakanların birkaçı dışındakilerin başarılı olamadığı görüşü son dönemde sık sık dile getiriliyor.

En büyük şikayetlerin başında bu bakanların seçmen, milletvekili ya da parti yönetimiyle diyalog kurmaması, talepleri karşılayamaması ve bürokrasinin egemen olması geliyor. Bu şikayetler milletvekilleriyle yaptığı toplantıda da Erdoğan'a iletilmişti.

Erdoğan'ın bu eleştirilere kayıtsız kalmayacağı, bu kez kabineye parlamentodan, yani milletvekillerinden isimlerin alınabileceği ifade ediliyor.

Hatta partili bir kaynak, "Parlamentodan en az 5 isim kabineye alınabilir" değerlendirmesi yapıyor.

Yeni hükümet sisteminde, milletvekilleri bakan olamıyor ve kabineye girmeleri halinde de milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor.

Berat Albayrak, ekonominin başında kalır mı?

Olası kabine revizyonunda, durumu en çok merak edilen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak.

Sadece muhalefet değil, parti içinde de önemli bir kesimin eleştirdiği Albayrak'ın, kabine dışında kalmasa da farklı bir alana kaydırılabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Zira muhalifleri, ekonomide yaşanan zorlu dönemden Albayrak'ı sorumlu tutuluyordu.

Parti kulislerinde yapılan yorumlara göre Albayrak'ın kabinedeki durumu, biraz da önümüzdeki süreçteki ekonomik göstergelere bağlı. Bazı AKP kurmayları, Merkez Bankası başkanı değişikliği sonrasında faiz indirimine gidilmesinin enflasyonda düşüşe yol açacağını, dövizin bir süredir stabil seyrettiğini savunarak, tablonun bu şekilde devam etmesi halinde Albayrak'ın kabinedeki yerini koruyabileceğini ifade ediyorlar.

Albayrak'ın en kötü ihtimal başka bir bakanlığa, örneğin daha önce de görev yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na kaydırılabileceğine dikkat çekiliyor.

Yıldırım, Beştepe'ye mi gidiyor?

Kulislerde seslendirilen bir başka iddia ise Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı başkan yardımcılığına getirebileceği yönünde.

Anayasa ve yasalara göre Erdoğan'ın birden fazla başkan yardımcısı atamasına engel bir durum bulunmuyor. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, Kuzey Kıbrıs koordinasyonuna getirmesi de bu iddiaya dayanak olarak sunuluyor ve Erdoğan'ın Oktay'ın yanı sıra "siyasi" bir yardımcı atayabileceği ve bu ismin de büyük olasılıkla Yıldırım olabileceği ifade ediliyor.

Parti yönetiminde değişiklik

Erdoğan'ın seçimden sonra seçim kaybedilen illerden başlamak üzere teşkilatlar ve genel merkez yönetiminde de değişiklik yapması bekleniyor. Ancak, son yerel seçimlerdeki oy kaybı, MHP ile ittifaka zorunlu olunması, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleri gibi etkenler de dikkate alınmak zorunda olunduğu için, Erdoğan'ın, yeni bir "küskünler hareketi" oluşturmak istemeyeceğine işaret ediliyor.