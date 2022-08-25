CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bankaların yüzde 400 kar artışının vatandaş için sefalet olduğunu dile getirirken, “Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi alan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. Nass’mış. Erdoğan kim, Nass kim. Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Tefecidir, mafyadır. Açıkça söylemek lazım” dedi.

CHP Genel Merkezi’nden seslenen Kılıçdaroğlu, ayrıca, “Sevgili halkım, şunu anlamak çok önemli. Kılıçdaroğlu, sadece beşli çete ile masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimse ile masaya oturmam diyor. Erdoğan’ın gemisine binip halkımızı soyup, soğana çeviren herkes ile benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandası ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil. Dertleri bu kazançlarını, bu kirli sistemi, düzeni devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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