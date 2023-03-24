Erdoğan kimlerle beraber

Millet İttifakı üyelerinden Saadet Partisi’nin lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kendi sözleri olan “Kimler kimlerle beraber?” diye seslendi.

Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın konuğu olan Karamollaoğlu, “Sayın Erdoğan’a soruyorum, kimler kimlerle beraber? Bundan 10 sene önce ağza alınmayacak laflar eden MHP’lilerle beraberler. Doğu Perinçek’le beraberler. Amerika’dan desteği alarak Türkiye’ye gelen sizsiniz biraz insaflı olun. Sarayda daha siyasi hakları bile yokken bir insanın sarayda cumhurbaşkanıyla fotoğraf verebilmesi ne demek? Arkasından çıkardığı milli görüş gömleğinin yerine kendisine siyonizm yeni bir gömlek giydirdi. Cesaret madalyası verdiler. Ben bu tip meseleleri bir kenara bırakıyorum. Bunlarla uğraşmayalım” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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