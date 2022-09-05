Erdoğan kontrollü gerginlik peşinde

ERDOĞAN’IN YUNANİSTAN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİREN DP LİDERİ UYSAL, “EGE’NİN KARŞI KIYISI İLE ‘KONTROLLÜ’ BİR GERİLİM PLANLIYORSANIZ, YEMEZLER!” DEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

SEÇİM YATIRIMI

DP Lideri Gültekin Uysal, Erdoğan’ın Yunanistan açıklamasını sosyal medya hesabından eleştirerek, “Danışıklı bir dövüş planlıyor, muhalefetin sesini kesmek ve gücünüzü pekiştirmek için Ege’nin karşı kıyısı ile ‘kontrollü’ bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!” dedi.

BU İKTİDAR GİTMELİ

“Bunca itibarsızlığa, onurumuzun bu denli çiğnenmesine vicdanı el vermeyen, yerli ve millî, şahsî ikbalini düşünmeyen kim varsa, iktidar gitsin ister!” diyen Uysal, Erdoğan’ın politikalarından memnun olan iç ve dış güçlerin gitmesini istemeyeceğini yazdı.

Kontrollü Gerginlik

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın Yunanistan açıklamalarını eleştirerek “Danışıklı bir dövüş planlıyor, seçim öncesi muhalefeti ‘vatan haini’ yaftasına matuf hale getirmek, sesini kesmek ve gücünüzü pekiştirmek için Ege’nin karşı kıyısı ile ‘kontrollü’ bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

“Kim ister Erdoğan gitsin?” Uysal, sosyal medya paylaşımında “Kim ister Erdoğan gitsin?” diye sordu ve ardından şunları söyledi: “Yunanistan, Erdoğan gitsin ister mi mesela? Hayır! Ya sapını, çöpünü bertaraf ettiğimiz, sakini rahat etsin diye tampon bölgesi olmaya razı geldiğimiz Avrupa? Ya, asırlardır sıcak deniz hayaline, Suriye’de bu iktidarın yaptığı yanlışlarla ulaşan Rusya? Ya, yıllardır devlet hayalî kurup AKP sayesinde Suriye kuzeyinde bir devlete kavuşan PKK? Peki ya Körfez sermayesi? Kişisel ilişkileri nedeniyle imtiyazlar, hatta adeta kapitülasyonlar verdikleri Körfez ülkeleri? Kaşıkçı davası gibi davalarda dosyaları devrederek egemenlik haklarımızı çiğnemelerine sebep “gizli” ilişki kurdukları Suudi ailesi? Peki, ellerinde Erdoğan ve ailesine ait onlarca dosya ve belge ile kâh politika değiştirten kâh tutuklulukları kaldırtan, ortağı olduğumuz projelerden çıkarıp daha azına razı edecek kadar bu iktidar karşısında ‘eli kuvvetli’ ABD?”

Bu iktidar gitsin!

Faiz lobisini de eleştiren Uysal, “Ya memleketi üretemez hale getirip, pazara çevirerek kârına kâr kattıkları küresel kapital finans sistemi? Politika faizini indirip piyasa faizinden zenginliklerine zenginlik kattıkları “faiz lobisi”? Ya ekonomik cehaletleri ile dövizi bu hale getirerek semirmesini sağladıkları “döviz lobisi”? Bunca itibarsızlığa, onurumuzun bu denli çiğnenmesine vicdanı el vermeyen, sahiden yerli ve sahiden milli kim varsa, şahsi ikbalini düşünmeyen kim varsa ister bu iktidar gitsin!” ifadelerini kullandı.