Erdoğan, Lapid’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York’ta diğer liderlerle de bir araya geliyor. Erdoğan, Yair Lapid ile de görüşerek 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı ile de bir araya gelmiş oldu.

Türkiye le İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesi 10 yıldan uzun süredir iniş-çıkışlar yaşarken; 17 Ağustos’ta iki ülke arasında normalleşme sağlanmış ve büyükelçilerin yeniden atanmasına karar verilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da “Lapid’in kayıp ve rehin durumdaki İsraillierin durumu ve tümünü evlerine geri götürmenin öneminden bahsettiği” belirtildi. Açıklamada, Lapid’in, İsrail’in “düşmanı İran’la ilgili endişelerini de dile getirdiği ve Erdoğan’a istihbarat paylaşımı için teşekkür ettiği” de belirtildi. Erdoğan son olarak 2008’de bir İsrail Başbakanı’yla bir araya gelmişti. Haber Merkezi

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