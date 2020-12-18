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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

18 Aralık 2020, Cuma 20:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınarak, yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti.

Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını dile getirerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e, yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

AA

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