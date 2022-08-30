Erdoğan: Ne işsizliği ya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’daki toplu açılış töreninin Tulu Seramik Fabrikası’nın açılışı sırasında, “Şu anda bin 150 kişi çalışıyor ama sayı daha da artacak. Yani burada, Kütahya’da istihdam sorunu yok. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki ‘İşsizlik var’. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, Avrupa ile ilgili olarak ise, “Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var. Ama bu, dünyanın da sorunu. Siz bakmayın, Avrupa’sından Amerika’sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin sanki sorunları yokmuş gibi davrandığına. Emin olun, onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları, bizim yaşadıklarımızla mukayese edilemez. Doğal gaz bulamıyorlar. Şu anda marketlerin rafları, Avrupa’da boş” ifadelerini kullanması ise dikkat çekti. Afyonkarahisar - anka

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