Erdoğan: Sisi çok mutlu olmuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Katar’da yaptığı görüşme için de “Kendisi bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. İnşallah bakanlarımızla süreç devam edecek” diye konuştu.

Erdoğan, Konya Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi ve soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki sürecin başladığını, bakanlarla bir sürecin devam edeceğini belirtti ve “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi