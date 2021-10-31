Erdoğan, Soros’la en az iki üç defa görüşmüş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de “Liderler Özel Söyleşisi” programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osman Kavala için söylediği ‘Soros artığı’ sözlerinin ardından kamuoyunda tartışılan Erdoğan-Soros görüşmesine değinen Babacan, “Sayın Erdoğan’ın Soros’la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var. Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla. ‘Türkiye’ye yatırım yapın’ türü görüşmeler bunlar. O gün öyle, bugün böyle. Sayın Erdoğan’ın tutumunda bir tutarlılık aramayın” dedi. Ankara - Anka

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