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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Erdoğan yeni seçmenden oy alamıyor

03 Kasım 2022, Perşembe 19:06
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Sayın Erdoğan demografiye yenildi. Her yıl ortalama bir milyonun üzerinde ve yalnız kendisinin iktidarını gören yeni seçmenden oy alamıyor.

Her bir vatandaşımızın sandığa girmiş iradesinin sonuca tekabül etmesi adına sorumluluğumuz var. Bunun için de çalışıyoruz. Tüm problemlerin çözümünü sağlayacak olan siyasetin doğru işlemesidir. Bu seçimde teyakkuz halinde olmak zorundayız. Bu iktidar sınandı ve kaybetti!” dedi. 

Uysal, bütün zorluklara rağmen hakikati haykıran, türlü yıldırma yöntemlerine karşı mücadele eden gazeteciler için zor bir dönem geçirildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulanan Uysal, tarihimizin buhran dönemleri olduğunu hatırlatarak, “Yarın tarih yazılırken Cumhuriyetin buhran dönemi olarak bu son yirmi yılı söyleyeceğiz. İktidar için ‘makbul gazeteci’ tanımı gibi bir ‘makbul vatandaş’ tanımı var. İktidar Meksika sınırı gibi bir sınır inşa etti. Sınırın iktidar tarafındaysanız her şeye hakkınız var. Diğer tarafında ise müsaade edildiği kadar hakka, hukuka, zenginliğe erişebiliyorsunuz” dedi. 

‘KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI’   

“Demokrasiyi bugün apoletliler değil siviller tahrip ediyor!” diyen Uysal, “Sayın Erdoğan’ın şahsında yürüyen bu keyfi rejimin ürettiği maliyetlere vatandaşımız razı mı değil mi; buna dair bir referandum mahiyeti var önümüzdeki seçimlerin. Türkiye ‘kırk katır mı kırk satır mı’ şeklinde bir eşikten geçiyor. Zaten kimlik sahalarına hapsolmuş Türkiye’de, Sayın Erdoğan’ın toplumu birleştiren tüm noktalara gerilim üretmek için adeta jilet atarcasına müdahalelerde bulunacağı, buna yönelik hamleler yapacağı bir konjonktür var. Darbeler, ara dönemler de olsa bu ülkenin iktidarı da muhalefeti de sandığa güveni diri tutmuş. Ancak 6 Mayıs 2019’da keyfi şekilde İstanbul seçimlerini yenileyen anlayış bir ana kolonun çökmesine sebep oldu” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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