"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Erken değil, derhal seçim

20 Ekim 2021, Çarşamba
Kurdaki yükseliş ve ürünlerin fiyatlarındaki artış sonrasında muhalefet erken seçim çağrılarını yineledi.

Erken seçim çağrısı yapanlardan biri olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yaptığı değerlendirmede, seçimlerin yapılması için geç bile kalındığını ifade ederek “Çoktan yapılması gereken gecikmiş bir seçim diyoruz. Ülke o kadar kötü bir durumda ki, eğer parlamenter sistem işleseydi bu ülkede, gerçek anlamda işleyen bir mekanizma olsaydı, devletin kurumların uyduğu bir siyaset mekanizması olsaydı çoktan ülke, iktidar seçime gitmek zorundaydı. Türkiye ekonomik bir buhranın içine girmiş, ekonomik bakımdan ve yönetilememe bakımından bir devlet krizi içindedir” görüşünü paylaştı.

Millet yetkiyi almak için bekliyor

Sputnik’in haberine göre, sosyal medya hesabından “Benzine, motorine yine zam geldi. Dolar uçtu, bir gecede 50 milyar lira daha borçlandık. Millet yetkiyi almak için bekliyor. Derhal seçim” paylaşımı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “AKP iktidarından, saray iktidarında ülkenin bir gün dahi geçirmesi, bu ülkedeki vatandaşlarımızın en az bir yılına mal olmaktadır. O nedenle erken seçim değil derhal seçim talep ediyoruz. Millet ittifakı arasında bir sorun varmış algısı yarat bundan nemalanmaya çalışmaları gidişlerini kendilerinin de görmesinden kaynaklıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor

    Erken değil, derhal seçim

    Kaç sağlık çalışanı istifa etti?

    TÜSİAD’dan 3 mesaj: Hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı

    Aliya İzetbegoviç kabri başında anıldı

    85 milyon metreküp lav çıktı

    52 ilacın fiyatı katlanacak

    Son 24 saatte 30 bin 862 vaka ve 223 ölüm gözlemlendi

    Beşiktaş, kendi sahasında Sporting Lizbon'a farklı yenildi

    İranlılar ve Ruslar ne için ev alıyor?

    50 dolar için kimlik numaramı mı vereceğim?

    BM: Filistin ekonomisi kırılma noktasında

    Türkiye'den 3 ülkenin ortak bildirisine tepki

    Giyim de pahalanacak

    F-16 teklifi oldu mu, olmadı mı?

    Hükümet şans oyunlarından 6 milyar TL bekliyor

    'Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini aştı'

    Boris Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

    Hekimler yurt dışına gidiyor

    Lavrov: BM ile BMGK'nin yeni gerçeklere uyarlanmasına ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde Saraya da, propaganda birimine de yer yok
    Osman ZENGİN

    Hızlı treni durduran namaz…
    Ahmet BATTAL

    Kanunsuz emre uyanı ikaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Suriye ile Adana Mutabakatı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’daki tesir nereden geliyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Lâtife ve enerji boyutları
    Cevher İLHAN

    “Siyasi cinayetler” tartışması
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalan ‘yeni anayasa’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.