Erken değil, derhal seçim

Kurdaki yükseliş ve ürünlerin fiyatlarındaki artış sonrasında muhalefet erken seçim çağrılarını yineledi.

Erken seçim çağrısı yapanlardan biri olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yaptığı değerlendirmede, seçimlerin yapılması için geç bile kalındığını ifade ederek “Çoktan yapılması gereken gecikmiş bir seçim diyoruz. Ülke o kadar kötü bir durumda ki, eğer parlamenter sistem işleseydi bu ülkede, gerçek anlamda işleyen bir mekanizma olsaydı, devletin kurumların uyduğu bir siyaset mekanizması olsaydı çoktan ülke, iktidar seçime gitmek zorundaydı. Türkiye ekonomik bir buhranın içine girmiş, ekonomik bakımdan ve yönetilememe bakımından bir devlet krizi içindedir” görüşünü paylaştı.

Millet yetkiyi almak için bekliyor

Sputnik’in haberine göre, sosyal medya hesabından “Benzine, motorine yine zam geldi. Dolar uçtu, bir gecede 50 milyar lira daha borçlandık. Millet yetkiyi almak için bekliyor. Derhal seçim” paylaşımı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “AKP iktidarından, saray iktidarında ülkenin bir gün dahi geçirmesi, bu ülkedeki vatandaşlarımızın en az bir yılına mal olmaktadır. O nedenle erken seçim değil derhal seçim talep ediyoruz. Millet ittifakı arasında bir sorun varmış algısı yarat bundan nemalanmaya çalışmaları gidişlerini kendilerinin de görmesinden kaynaklıdır” değerlendirmesinde bulundu.