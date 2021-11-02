Erken seçim ihtimali arttı

Erken seçim tartışmaları her geçen gün gündemde daha fazla yer teşkil ediyor; 2022 yılında bir erken seçim ihtimalinin arttığı siyasî kulislerde sık sık dile getiriliyor.

Seçimlerin gündeme girmesi ile kamuoyu şirketlerinin seçim anketleri önem kazanıyor. Anket sonuçlarında da herkesin kafasındaki soru işareti bu anketlerin ne kadar güvenilir olduğu. Anket sonuçlarına göre yüzde 7’ye çekilen barajı ittifaklar göz önünde bulundurulmadan 5 parti geçebiliyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, anket sonuçlarının ortak sonucu ise son seçimde yüzde 42’nin üzerinde oy alan AK P’nin ciddî bir kan kaybı yaşadığı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.