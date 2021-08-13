Erzurumlu gencin isyanı: Bıktık artık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erzurum ziyaretinde 16 yaşındaki bir genç, “Bıktık artık yemin ederim bıktık. Dert dert dert nereye kadar…” dedi ve şu sözlerle sitem etti:

“Biz, ‘Ülke kötü, durum kötü’ diyoruz. Diyor ki, ‘çıkar telefonu’. Ne alâkası var? Bıktık artık yemin ederim bıktık. Dert dert dert nereye kadar… Ben köy okulunda okuyorum, babam çiftçi geçinemiyoruz. Bu sene kuraklık oldu, bizim ineklerimizin kemikleri sayılıyor. Yem alalım diyoruz, 160-200 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim amacımız yaşamak, bizim amacımız bir grubu zengin etmek değil. Bizim amacımız emeğimizin karşılığını almak. Alamıyoruz. Hiç kimsenin umudu yok ben 16 yaşındayım, geceleri kafamı yastığa koyunca ‘ben 18 yaşında ne olacağım’ diyorum. Bizim elimizden kim tutacak?” Akşener, gence, “Öyle şeyler söyledin ki benim yaşımdaki herkes utandı. Senin şu an başka yerlerdeki yaşıtların gibi ıslık çalarak geziyor olman lâzımdı” sözleriyle karşılık verdi.

Erzurum - Anka