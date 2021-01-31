Esnaf icralık duruma düştü

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’da üniversiteleri, sağlık çalışanlarını ve esnafı ziyaret etti.

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Cesur, esnafın ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Esnaflarımız iş yerlerini açamıyor, açsalar bile para kazanamıyorlar, esnaf evine ekmek götüremez duruma geldi. Kira ve kredi ödemeleri yüzünden birçok esnafımız icralık duruma düştüler. Sadece esnaf değil işçi kardeşlerimiz de çok mağdur. Bir an önce pandemi için doğru tedbirler alınmalıdır, 1 senedir söylediklerimiz ya yapılmadı ya geç kalındı ve bundan en çok esnafımız, köylümüz ekonomik olarak etkilendi. Devlet gereken desteği de yapamadı, yapılan da çok yetersiz kaldı.”

Isparta - Anka