Esnaf iflasta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşanan iflasların bilançosunu çıkarttı.

Ağbaba, “Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736, yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu” dedi.

Veli Ağbaba, dördüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşanan iflasları araştırdı. Ulaştığı sonuçları yazılı bir açıklamayla duyuran Ağbaba, şunları kaydetti: “Sadece bu yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 58 bine dayandı. Bu yılın sadece haziran ayında iflas eden esnaf sayısı da 10 bin 826 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022’de yaşanan toplam iflas sayısı, bu yılın ilk 6 ayında en yüksek iflas sayısı oldu. Mayıs ayında toplam iflas sayısı 8 bin 322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda yüzde 30 artarak 10 bin 826’ya çıktı. Eğer iflas sayısındaki artışlar bu şekilde devam edecek olursa sene sonuna doğru iflas edecek esnaf sayısı 100 bine yaklaşacaktır.

Anka - Ankara