Esnafın feryadı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ordu’da katıldığı ilçe kongresi sonrası esnafın nabzını tuttu.

Pandemi kısıtlamaları ile mücadele eden esnaf Tarım Kredi Kooperatifleri’nin açtığı marketlerden yakındı. Bir esnaf “Biz devletten bir kuruş destek almıyoruz. Her ay vergimizi net olarak ödüyoruz. Bir de bize rakip çıkarıyorsun. Devletin gücüne rakip olur mu? Biz devletle baş edebilir miyiz?” diyerek sitem etti. “Şu an esnafın küçük işletmenin halinden anlayan kimse yok hükümette. Ülkenin gerçeklerinden koptular” diyen Babacan’a esnaf, “Çok zor durumdayız, gırtlağa kadar geldi yani. Tamamen böyle dibe çakılmak için herkes elinden geleni yapıyor. Hep dibe dibe dibe. Nereye gideceğiz?” diye sordu.

Ankara/Ordu - Anka