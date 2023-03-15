Evlerinizi yapacağız, para almayacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte, Gelecek Partisi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu konteynerkenti ziyaret etti.

Bir depremzede, Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Bizim kaygımız şu, her depremzedenin kaygısı şu; evlerimiz yıkıldı, bizim evlerimiz ne olacak? Yerine verilecek mi, ne olacak? İkinci sorum; bizim çocuklarımızın hepsi üniversite çağında, iki sendir pandemiden, depremden eğitimleri durmuş, onlar ne olacak” diye sordu. Kılıçdaroğlu, depremzedeye, “Biz, evinizi teslim edeceğiz. Yapacağız, bütün depremde yıkılan evlerinizin tamamını yapacağız, anahtarı teslim edeceğiz. Ayrıca bir borç ödemeyeceksiniz. Evi teslim edeceğiz, sonra da sizinle helalleşeceğiz” diye cevap verdi. Hatay - Anka

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