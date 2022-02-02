Ezber bozmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın bir sonraki seçimlerde iktidara geleceğini belirterek, hastane bilgi yönetim sistemlerinde çalışanların Millet İttifakı döneminde kadro göreceklerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Biz muhalefet partileri olarak bir araya geldik. Birinci ezberlerini bozduk. Ne için? Demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları için bir araya geldik. Devletin saydamlaşması için bir araya geldik. Parlamentonun güçlü olması için bir araya geldik. Devletin bir kişiye teslim edilemeyeceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını korumak için bir araya geldik. Birinci ezberleri bozuldu. Sonra ikinci propaganda başladı. ‘Efendim bunlar bir araya geldiler, ama bunlar kazanamazlar.’ Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler. İkinci ezberleri de bozuldu. Şimdi üçüncüye başladılar. ‘Efendim bunlar kazanacaklar, ama memleketi yönetemezler.’ Bunun propagandasını yapıyorlar. Vallahi de billahi de memleketi, bu güzel ülkeyi sizin takımınızdan çok daha güzel, çok daha adaletli ve namusuyla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Fatih Karagöz