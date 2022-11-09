Fâhiş artışlar ekonomik darbeye dönüştü

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araçlarda satış sonrası servis hizmetlerindeki fahiş artışların, tüketici için tam bir ekonomik darbeye dönüştüğünü söyledi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığının bütçe teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, araçlarda satış sonrası servis hizmetleri ve muayene ücretleri ile vergi ve sigortaların, tüketici için tam bir ekonomik darbeye dönüştüğünü belirtti. Gürer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, fahiş fiyatlara devletin neden müdahale etmediğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Kendi aracıyla ilgili bir ödemeden örnek veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “130 bin kilometre turbo ve partikül filtresi değişimi 100 bin lira tutuyor, bu tamir parasına ülkemizde otomobil alınırdı. Tüketici hakem heyetine başvurdum, 30 bin liranın üzerindekilere bakamadıklarını belirttiler, en azından bunları güncelleyin” dedi.

Araç sürücülerini perişan ediyor

Tüketici araç muayene ücretinin de 500 lirayı aştığına dikkat çeken Gürer, muayenenin gecikmesi halinde ücretlerin de arttığını belirterek, “Araç egzoz ölçüm muayene ücreti de bir dakika sürmekte, 110 lira yazmaktadır” diye konuştu. Araç, periyodik muayene ücreti dışında yetkili servis bakımına girince bakımın 10 bin lirayı bulduğunu söyleyen Gürer, “Sigortalar, trafik sigortaları da eklenince araç sürücülerini perişan etmektedir” şeklinde konuştu.

Neden denetlenmiyor?

Zorunlu şartlar dışında araç bakımının dahi yapılmaz olduğunu vurgulayan Gürer, “Satış sonrası servis hizmetleri tüketici için tam bir ekonomik darbeye dönüştü ve giderek ülkemizde kazaların bir nedenini de bunlar oluşturmaktadır. Bir denetim ve müdahale neden yok ve bu süreç seyrediliyorsa -demek ki- artışlar Bakanlıkça da doğal mı karşılanıyor?” diye sordu.

Ankara - Ahmet Terzi