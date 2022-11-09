"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fâhiş artışlar ekonomik darbeye dönüştü

09 Kasım 2022, Çarşamba
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araçlarda satış sonrası servis hizmetlerindeki fahiş artışların, tüketici için tam bir ekonomik darbeye dönüştüğünü söyledi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığının bütçe teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, araçlarda satış sonrası servis hizmetleri ve muayene ücretleri ile vergi ve sigortaların, tüketici için tam bir ekonomik darbeye dönüştüğünü belirtti. Gürer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, fahiş fiyatlara devletin neden müdahale etmediğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Kendi aracıyla ilgili bir ödemeden örnek veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “130 bin kilometre turbo ve partikül filtresi değişimi 100 bin lira tutuyor, bu tamir parasına ülkemizde otomobil alınırdı. Tüketici hakem heyetine başvurdum, 30 bin liranın üzerindekilere bakamadıklarını belirttiler, en azından bunları güncelleyin” dedi. 

Araç sürücülerini perişan ediyor

Tüketici araç muayene ücretinin de 500 lirayı aştığına dikkat çeken   Gürer, muayenenin gecikmesi halinde ücretlerin de arttığını belirterek, “Araç egzoz ölçüm muayene ücreti de bir dakika sürmekte, 110 lira yazmaktadır” diye konuştu. Araç, periyodik muayene ücreti dışında yetkili servis bakımına girince bakımın 10 bin lirayı bulduğunu söyleyen Gürer, “Sigortalar, trafik sigortaları da eklenince araç sürücülerini perişan etmektedir” şeklinde konuştu. 

Neden denetlenmiyor?

Zorunlu şartlar dışında araç bakımının dahi yapılmaz olduğunu vurgulayan Gürer, “Satış sonrası servis hizmetleri tüketici için tam bir ekonomik darbeye dönüştü ve giderek ülkemizde kazaların bir nedenini de bunlar oluşturmaktadır. Bir denetim ve müdahale neden yok ve bu süreç seyrediliyorsa -demek ki- artışlar Bakanlıkça da doğal mı karşılanıyor?” diye sordu.  

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlali varsa gelişme olmaz

    Fâhiş artışlar ekonomik darbeye dönüştü

    İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 3.1 milyon

    Yeni bir kanun yapılmalı

    Özer’den ‘ara tatil’ açıklaması

    Pandemiden farksız

    Bahçeli: HDP ziyareti son derece doğal

    Yılbaşına kadar Halk Ekmeğe zam yok

    Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz

    11 yıldır bekletiliyordu: Erzurum'daki 'misafir uçak' satılacak

    Mantarlara ilgili bütün genellemeleri unutun

    Ağrı'daki kazada ölenlerin kimlikleri tespit ediliyor

    Trump: 15 Kasım'da "büyük bir duyuru" yapacağım

    Avrupa'da 15 bin kişi sıcak hava sebebiyle öldü

    Fransa'da gündem Ulusal Meclis'in feshedilme ihtimali

    Rusya'nın 1 günde 50'den fazla yerleşim yerini bombaladı

    Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' çağrısı: Bebeklere ne cevap vereceğiz?

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    📷

    Gündoğmuş’da hizmet merkezi açıldı

    Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100 yıl öce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı
    Ali FERŞADOĞLU

    Narkozun etkisi geçmeye başladı şükür!
    Ahmet BATTAL

    Tarım Kredi’den “tanzim satış”lara
    Cevher İLHAN

    “Mânen ahlâkımıza vurduğu darbe”
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hoşâmedî”nin 100. yılı
    Genel

    Hak ihlali varsa gelişme olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Aile huzurunun İlâhî sırları
    Süleyman KÖSMENE

    Dilimizin ince nüansları
    Raşit YÜCEL

    İskilip’de âlimler vardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.