Faiz 2018’de şahlanışa geçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, faiz giderlerinin 2018 yılına kadar yatay bir seyir izlerken, 2018 yılından itibaren “şahlanışa” geçtiğinin görüldüğünü söyledi.

Karamollaoğlu, “2006-2017 yılları arasında, 12 yıl boyunca yıllık ortalama 50 milyar lira faiz giderimiz vardı. -018’de bu rakam birdenbire 74 milyara, 2019’da 100 milyara, 2020’de 134 milyara, 2021’de ise 180 milyar liraya kadar çıktı. 2022 için de bütçede faiz gideri yaklaşık 330 milyar lira olarak öngörülüyor Bugün ülkede yapılan yanlış ve doğru her adımdan sorumlu olanların ‘ülkeyi şahlandıracağız’ derken kastettikleri de buymuş meğer... Milletimiz adına soruyoruz; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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