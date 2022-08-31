Faiz lobisinin geliri 3,5 büyüdü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini, “TÜİK’in defterine göre; Türkiye 2022’nin ikinci üç ayında yüzde 7,6 büyümüş. Peki, en çok kim büyümüş? Bankalar ve finans kesimi. Yani faiz lobisi. Faiz lobisindeki büyüme yüzde 27. Ülkenin geliri 1 büyürken, faiz lobisinin geliri 3,5 büyümüş” diye değerlendirdi. Öztrak, “İstatistiklerin de namusu vardır ve istatistiklerin namusuyla oynanmaz. Oynadığında artık hiçbir şeyi doğru ölçemezsin” dedi.

Ankara - anka

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