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22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Faiz ödemeleri ne olacak?

22 Eylül 2023, Cuma 19:08
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ı eleştirerek “Bu milletin Hazinesi’nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu?” dedi.

M. Yasİn Aydın - İstanbul

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın faiz artırımını değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun, son toplantısında politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarmasına tepki gösteren Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor. Merkez Bankası’nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi’nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu? Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı. İşte rakamlar” dedi. Babacan, paylaşımına hazine verilerinden derlenen ve 2002-2026 yıllarında hazinenin ödediği faiz rakamlarını gösteren bir grafik ekledi.

Yaşananların sorumlusu kim? 

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yüzde 25 seviyesinde olan Politika faizini beklentilere paralel olarak 500 baz puanlık artışla %30’a yükselttiğini hatırlatarak, “Mart 2021’de enflasyon yüzde 16, MB Faizi yüzde19 ve Dolar/TL 8,30 iken, ‘Nas ortada dururken sana bana ne oluyor?’ diye çıkılan ekonomi bilimine aykırı 2 yıllık yolculuğun sonunda Eylül 2023’de, MB Faizi yüzde 30, Dolar/TL 27,08 ve enflasyon yüzde 59 oldu. Bu dönemde yaşananlardan kim sorumlu? diye sordu.

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