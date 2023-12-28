Faiz ve israf bütçesine hayır dedik

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ilgili olarak, “DEVA Partisi olarak eğitim, sağlık, tarım, sanayi yerine aslan payını faize ayıran, kaynakları vatandaşa değil israfa, şatafata harcayan bütçeye hayır dedik” dedi.

Bütçenin, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve yapısal sorunlara hiçbir şekilde çözüm getiremeyeceğini vurgulayan Karal, bütçede özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlara yeni yükler yüklendiğinin altını çizdi. Hukukun, adaletin, insan haklarının egemen olmadığı hiçbir toplumda ekonominin de düzelmeyeceğini belirten Karal, “Yıllarca Nass’a bağlılık adına faize karşı olduklarını söylediler. Ama bütçede faize 1 trilyon 254 milyar lira kaynak ayırdılar. Ben Nass’a olan inancım gereği bu faiz bütçesine ret verdim. Cumhuriyet tarihimizin en büyük faiz bütçesine onay vermemizi kimse beklemesin” şeklinde konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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