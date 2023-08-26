Faiz yükseltmekle ekonomi düzelmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın daiz kararıyla ilgili “Seçimden önce ‘Faiz devamlı düşecektir’ dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor. Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı? Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararıyla ilgili "Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz. Bugünkü kararla TCMB faizi 2 yıl öncesinin 6 puan, kredi faizleri 15 puan üstüne geldi. Enflasyon ise 3 katına çıktı. Gelir dağılımı daha da bozuldu. Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı" diye sordu.

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