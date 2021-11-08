Faizciler 83 milyonun gelirine ipotek koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kongresi’nde gençlere hitap etti.

Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Faizciler ve dolarcılar Türkiye’de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra’daki tefecilere veya beşli çeteye gidiyor. Esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye, memura giden yok. Nereye gidiyor bu paralar. Şunu da söyleyeceksiniz. Vergide de adaleti getireceğiz. Ödenen her kuruş verginin hesabını siyasî otoritenin bize vermesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.