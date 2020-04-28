Faize savaş deyip halka faiz bindiriyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, salgınla mücadele için açıklanan ekonomik paketinin yaklaşık yüzde 75’inin “kredi” olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin 100 milyar dolar olarak açıkladığı, daha sonra 200 milyara yükselttiği paket içinde 107 milyar TL KGF destekli işe devam kredisi, 17 milyar esnaf destek kredileri ve vatandaş için 22 milyar TL temel ihtiyaç kredisi bulunduğunu belirten Davutoğlu, “Sözün özü; ekonomiye kalkan olacak 200 milyar TL’lik desteğin yaklaşık yüzde 75’i kredi” dedi. Davutoğlu, daha fazla kredinin daha fazla faiz ve daha borçlu hane halkı anlamına geldiğini belirterek, “Faize savaş açtığını söyleyenlerin bu kriz döneminde bile halka faiz yükü bindirmeye çalışmaları hazindir. Şu anda fark edilmeyen bu yük bu kredi ödemelerinin günü geldiğinde devasa bir problem olarak halkın önüne gelecektir. Çağrımız açıktır: Bu parasal ve mali genişlemede öncelik fakir halk kesimlerine doğrudan destekler olmalıdır. ABD ve AB’de uygulanan milli gelirin yüzde 2,5’nun ülkemiz için karşılığı takriben 20 milyar dolar yani 140 milyar TL’dir. Şu anda planlanan doğrudan desteklerin 20 milyar TL olduğu göz önüne alınırsa aradaki fark ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.