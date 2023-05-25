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26 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Farkı kapatacağız

25 Mayıs 2023, Perşembe 22:23
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “62 milyon seçmen içeri-sindeki toplam 2.5 milyonluk fark kapatılmayacak bir fark değildir” dedi.

Sümeyye Işıkçı - İstanbul

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen seçim gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerini değerlendiren Ekmen “Türk tarihinin en hegemonik, en güçlü iktidarı sahip olduğu sınırsız devlet ve medya gücüne rağmen ilk turda seçimi kazanamamıştır. Seçimi kazanamayanı, kendisinin ve partisinin oyları azalan Sayın Erdoğan olmuştur. Güvenoyu da alamamıştır. Ancak muhalefet de kazanamamıştır. Muhalefetin kazanamamasında din, diyanet, terör ve aile propagandasının etkili olduğu görülmüştür. İkinci turda sonucun değişmesi ihtimal dahilindedir. Enerjiyi düşürmeden ve moralleri bozmadan iyi çalışmak gerekir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun seçileceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimlerinin yapılacağı 28 Mayıs seçimlerine ilişkin Ekmen, “Bir kaygı veya endişeyle Erdoğan’a oy verenlerin az da olsa, oy renklerini değiştirme ihtimalleri vardır. Sinan Oğan’a oy verenlerin büyük bir kısmının muhalif yerde durduğu anlaşılmaktadır. Sandığa katılımın da artırılması halinde, 62 milyon seçmen içerisindeki toplam 2.5 milyonluk fark kapatılmayacak bir fark değildir. Ortak adayımız olan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyoruz ve genel merkezimiz, genel merkez yöneticilerimiz, ilçe teşkilatlarımızla birlikte bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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