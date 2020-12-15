Fasulye, patates ve nohut kürsüde

CHP’Lİ FETHİ GÜRER, TBMM’DE KÜRSÜYE 1’ER KİLOGRAMLIK KURU FASULYE, NOHUT VE PATATESLE ÇIKARAK, BU ÜRÜNLERDE ÜRETİCİNİN DÜŞÜK FİYATLA SATIŞ YAPTIĞINI ANCAK MARKETLERDE TÜKETİCİYE ÇOK YÜKSEK FİYATLA SATILDIĞINI SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Tarım Bakanlığı’nın ithalatçı ve yabancı çiftçiyi zengin etme anlayışından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Üretici ürettiğinden kazanamıyor, tüketici pahalı ürün alıyor. Serbest piyasa ekonomisi serbest soygun ekonomisi olarak işliyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılına ait bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada iktidarın tarım politikasını eleştiren Gürer, “Çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi bitirdiniz. Yetmedi, zulmediyorsunuz; tarlasını, traktörünü, ineğini haczediyorsunuz; banka borcundan dolayı kendini yakıyor, seyrediyorsunuz” dedi.

KÜRSÜYE FASULYE, PATATES VE NOHUTLA ÇIKTI

Kürsüye marketten alınmış 1’er kilogramlık kuru fasulye, nohut ve patates getiren Gürer, bu ürünlerde üreticinin düşük fiyatla satış yaptığını ancak marketlerde tüketiciye çok yüksek fiyatla satıldığını belirtti. Tüccarın 7-8 liradan aldığı fasulyenin markette 18 lira 50 kuruşa satıldığını anlatan Gürer, “Hiç vicdan yok mu? Siz tüketiciyi de soyuyorsunuz Sayın Bakan. Bakınız, nohut. Nohudun üreticisi bu yıl para kazanamadı. 4,5 liradan satılamayan nohudun marketten aldığım fiyatı 13 lira 80 kuruş. Tüketiciyi de böyle soyduruyorsunuz Sayın Bakan” dedi.

MERCİMEK 15 LİRA 80 KURUŞ

Bu yıl, 16 bin ton nohut, 17 bin ton da kuru fasulye ithal edildiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Ama Anadolu’da en iyi yetişen ürünlerden biri mercimekti. Siz bu mercimeğin tohumunu Kanada’ya verdiniz. Bu yıl 375 bin ton mercimeği Kanada’dan ithal ediyorsunuz ve şu anda da 15 lira 80 kuruştan tüketiciye bu mercimek gidiyor Sayın Bakan” diye konuştu.

PATATES DEPODA BEKLİYOR

1 liraya mal edilen patatesi 60 kuruşa bile satamayan üreticinin, ürününü depoya koymak zorunda kaldığını söyleyen Gürer, “Eğer Şubat, Martta da satamazsa bu patates çürüyecek, ama siz bu sene kalktınız; Mayıs ayında büyükelçisi olmayan Mısır’dan patates ithaline izin verdiniz. Patates çiftçisinin deposundaki ürünü Toprak Malzeme Ofisine aldırın, çiftçinin ürünü çürümesin Sayın Bakan” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören