Fatura sizin, hesabı bize yıktınız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son dönemde konutlarımızda kullanılan doğalgazın yüzde 75’ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz.

Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılıyoruz” açıklamasını eleştirdi. Babacan, Twitter’da, “Yok siz ödemiyorsunuz. Fatura sizin ama hesabı bize yıktınız, 85 milyon ödüyoruz” mesajını paylaştı. Ankara - Anka

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