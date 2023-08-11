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12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fedakarlık sadece vatandaşa yüklenmesin

11 Ağustos 2023, Cuma 17:30
Demokrat Parti (DP) İzmir milletvekilleri Mehmet Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Rus petrolündeki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansıtılması konusunda EPDK’ye yetki veren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

DP’li Uzun, “Biz, Rus petrolünü varil başına 15-20 dolar daha ucuza alabiliyoruz. Hatta bu indirim 30-35 dolara kadar çıkabiliyor. Dağıtıcı ve lisans sahibi firmalar petrolü Rusya’dan indirimli alıyor ama en yakın erişilebilir referans İtalya olduğu için İtalya fiyatından indirimsiz satıyor. Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılması için teklif verdik. EPDK’ye kriz dönemlerinde piyasayı düzenlemesi için yetki verelim. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bu ortamda fedakarlık sadece vatandaşın üzerine yüklenmesin. Firmalar normal düzeyde kar etsinler” diye konuştu.

AA

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