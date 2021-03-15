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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Fedakârlık sırası sizde

15 Mart 2021, Pazartesi 17:00
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nun (KİT) Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) görüşmelerinde; İstanbul Havalimanını yapan İGA şirketinin kira ödemelerinin ertelenmesine ilişkin, “Pandemi nedeniyle bu firmaların kira ve vergi borçlarının ertelendiğini de biliyoruz. Peki, bu firmalar; geçilmeyen köprülerden, uçulmayan hava limanlarından, araç geçiş garantili yollardan aldıkları paralardan neden fedakârlık yapmadılar? Devlet bu firmalar için fedakârlık yapıyorsa bu firmaların da en azından şu pandemi döneminde hak etmeden aldıkları paralardan fedakârlık yapması gerekmiyor mu?” dedi.

Meclis’te gerçekleşen KİT Komisyonu’nda konuşan Kaya, kurumun ertelediği büyük şirketlerin kira ve vergi borçlarından, kurum içi sınavsız şube müdürü atamalarından ve Trabzon’a yeni hava limanı konularından bahsetti.

Ankara – Fatih Karagöz

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