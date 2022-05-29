Fetihle ne ilgisi var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pistleri kırılan Yeşilköy Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek “Millet Bahçesi Fidan Dikim törenine” ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu konuyla ilgili olarak “Kalkıyorsunuz fetih gününe iki gün kala paldır küldür 1/100000’lik bir plan değişikliği yapıyorsunuz Ankara’da, bakanlıkta, yine 16 milyonluk İstanbul’un haberi yok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Tümden sınıfta kalmış, kötü yönetilmiş, içi kötülükle dolu bir süreç. Allah aşkına bunun fetih ile ne alakası var? Fatih Sultan Mehmet bu milletin, ecdadın en parlak, en vizyoner, en çağdaş önderlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasa 21’inci yüzyılda bu yapılanları üzülerek izler ve onlara gülerdi” dedi. İstanbul - Anka

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