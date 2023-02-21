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21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Finans Merkezini depremzedelere açın

21 Şubat 2023, Salı 21:57
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da bulunan finans merkezinin derhal deprem bölgesinden tahliye edilenlerin yaşayacağı bir alan haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener depremzedelere ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi, dua okudu. Depremler sonrası KYK yurtlarına ailelerin yerleştirilmeye başlandığını söyleyen Akşener, şöyle konuştu: “Bulunduğum her şehirden seslendim. Bugün de Diyarbakır’dan sesleniyorum, aile mahremiyetimize göre 6-10 kişiyi bir yurt odasına sığdırmak mümkün değil, doğru değil. Derhal bu karardan vazgeçilmelidir. İstanbul’da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın yaşayabileceği bir yer. Derhal orası deprem bölgesinden tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayacağı bir alan haline getirilmelidir.”

Derhal bu karardan vazgeçin

Akşener, “YÖK Başkanı rektörlere, yöneticilere bir talimat verdi; ‘Asla yüz yüze eğitim olmayacak.’ diye. Pilotluk eğitimi gören bir öğrenci grubunun pratik yapması gerekiyor. Rektörlere yanlış talimat veren bir YÖK Başkanı’ndan bahsediyorum. İkincisi tıbbiyede okuyan çocuklarla ilgili sorulan bir soru. Hastanede görev yapan bu çocuklar, hastanede de görev yaparlar, eğitimlerini öyle yaparlar. Hocasıyla hasta bakarlar. YÖK Başkanı’nın talimatına göre öğrenci hoca ile yan yana gelmeyecek. Sayın Erdoğan’a Diyarbakır’dan sesleniyorum; derhal bu karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde yüz yüze eğitim görmesinin önünü açın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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