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8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Fiyatları Erdoğan belirliyor

07 Ağustos 2023, Pazartesi 17:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaşımda bulundu.

Videoda Babacan’ın şu ifadeleri yer aldı: “Temel gıda ürünlerinin fiyatını Türkiye’de kim belirliyor? Sayın Erdoğan belirliyor. Etin fiyatını belirleyen o. Sütün fiyatını belirleyen o. Buğdayın fiyatını belirleyen o. Enflasyon olunca, maliyetler artında suçlu kim? ‘Maliyeti aşağı çekelim. Gübrenin yarısını devlet ödesin. Yemin yarısını devlet ödesin. Elektriği, mazotu çiftçimize düşük fiyata verelim’ diyoruz. Enflasyonu düşürmenin yolu bu. Çünkü maliyetten aşağı çektiğinizde, maliyete diyelim ki 10 liralık devlet kaynağı ayırdığınızda nihai tüketici fiyatı 30 lira aşağıya iniyor. Gıda fiyatlarındaki düşüşü dışarıdan ithalatla sağlayamazsınız. Çiftçimizin maliyetini düşürdüğümüz anda gıda fiyatlarını aşağı doğru çekmiş olacağız. Bu desteği en başta maliyetle verdiğiniz zaman daha da ucuza mâl ediyor. Çünkü bitmiş ürüne destek daha pahalı, fiyat şişe şişe gidiyor. Ama hammaddede desteği verdiğiniz zaman bütün maliyeti aşağıya doğru çekiyorsunuz.”

Ankara - Anka

 

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