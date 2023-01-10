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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gazetecilik kaybolmaya yüz tutmuş meslekler kategorisinde

10 Ocak 2023, Salı 19:30
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla yaptığı açıklamada, AKP iktidarının gazetecilik mesleğini de ‘kaybolmaya yüz tutmuş meslekler’ kategorisine sokma gayreti içinde olduğunu söyledi.

Gazetecilerin ekonomik sorunların yanı sıra iktidar baskısı nedeniyle mesleklerini bırakma noktasına geldiğine dikkat çeken Gürer, son 10 yılda ülkemizdeki gazete ve dergi sayısının yarı oranında azalarak 7 binlerden 3 bin 500’lere kadar gerilediğini belirtti. Yerel basın kuruluşlarının yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle bir bir kapanmaya başladığını bu nedenle de gazetecilerin çoğunun işsiz kaldığını bildiren Gürer, “Siyasi iktidar, muhalif yayın yapan basın kuruluşlarına RTÜK ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla ceza yağdırıyor. Diğer yandan yeni getirilen Basın Kanunu ve içerisindeki internet haber siteleriyle ilgili maddeler de gazetecilik yapmanın artık neredeyse imkansız hale getirildiğinin bir kanıtıdır” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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