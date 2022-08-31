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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gaziler susturuldu

31 Ağustos 2022, Çarşamba 21:52
Eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u, 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesine ilişkin olarak yeni bir iddia ortaya attı.

Nihal Olçok, gerçektivi’de Ali Tarakcı ve Vidin Özyer’in sorularını cevapladı. Olçok, 15 Temmuz akşamı eşi Erol Olçok’u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kimin öldürdüğüne ilişkin sorulan soruya ise, şu açıklamayı yaptı:

“Keskin nişancı var efendim, buna sniper diyorlar. Keskin nişancı diyorlar var. Ama bunun ne mahkemede konusu edildi, ne tutanaklarda var. Ama var. Tanıklar var. Sonra tanıklara konuşmayın denildi. Gazilere denildi. Çünkü bana anlatılan şey, Türk ordusunda böyle bir birim, keskin nişancı olmadığı için devlet ve ordu çok mağdur olurmuş, şöyle olurmuş… Siz böyle bir şey gördünüz, sizi geldi iki üç kişi uyardı diye bu sözleri söylemekten korkuyorsanız ben sizin gaziliğinizi de sorgularım.”

Haber Merkezi

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