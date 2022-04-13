Gelin daha fazla zorlamayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, “Hiçbir hedefini tutturamayan iktidar, bize her gün yeni bir tarih veriyor” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, “İktidarın anlattığı masallar ve hayaller ile gerçekte yaşattığı hayatlar arasında uçurum var. Hayalde; ekonomisi en güçlü 10 ülke arasına girecektik. Gerçekte; enflasyonu en yüksek 10 ülke arasına girdik. (...) Zamlar 20 yılın zirvesinde. Cari açık 20 yılın zirvesinde.. Dış borçlar ve faiz ödemeleri de; sayenizde 20 yılın zirvesinde. Gelin bu işi zirvede bırakın. Gelin daha dazla zorlamayın. Çünkü bu zirvenin sonu uçurum, sonu felakettir! Hem millet hem de sizin için” dedi. Haber Merkezi

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