Gençler ülkeyi terk ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yükseköğretim mezunu her alandan binlerce genç bir hal yolunu bulup bir başka ülkede yaşamak için gayret sarf ediyor. İstatistiklere göre, Türkiye en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, YKS Yerleştirme sonuçlarını değerlendirirken, “Genç kardeşlerim bilmeli ki, üniversiteler her zaman bugün olduğu gibi sadece diploma üretim merkezleri, iktidarın arka bahçesi değildi. Fikri ve vicdanı hür bireylerin yetişmesi, memleketimiz adına ilerlemeye dair fikirlerin yeşermesi için önemli işlev görürlerdi. Sizlerin öğretiminden sorumlu yetişmiş, yetkin akademisyenlerin zulme, liyakatsizliğe ve varlıklarından mütevellit bir sorumlulukla yaptıkları itirazları nedeniyle görevlerini ifa ettikleri kurumlara polis zoruyla alınmadığı, adrese teslim kadro ilanları ve siyasi atamalarla üniversitelerin özerkliğini, yetkinliğini neredeyse tamamen kaybettiği bir dönem yaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin en köklü ve saygın üniversitelerinde iktidarın kadrolaşma hırsının yükseköğretim kalitesini getirdiği yer ortada olduğunu söyleyen Uysal, “Eğitimde niteliği bir kenara bırakıp niceliksel bir bakışla her ilde bir üniversite ya da fakülte kurmanın Türkiye’de eğitim kalitesi ve bilimin gelişmesi adına sonuç vermediği de aşikâr. Daha da kötüsü ülkede türlü imkansızlıklarla yükseköğretim mezunu gençlerimizin iktidarın ortaya çıkardığı vasat nedeniyle göç ediyor olmaları” diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKENİN GERİSİNDEYİZ

Önlenemez şiddet olayları, adı ‘performans’ olan ama performansı yok eden projelerle, kazanç-refah dengesizliği ile doktorlarımız ülkemizi terk ettiğini dile getiren Uysal, “Daha çok gündem olduğu için doktorlarımızı konuşuyoruz ama yükseköğretim mezunu her alandan binlerce genç bir hal, yolunu bulup bir başka ülkede yaşamak için gayret sarf ediyor. 2023 Schengen istatistiklerine göre, Türkiye Çin’in ardından, 1 milyon 55 bin 885 ile en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu” dedi. Uysal şunları söyledi: “2023 yılında 3 bin 25 hekim yurtdışına gitmek üzere Türk Tabipleri Birliği’nden iyi hal belgesi aldı. Verilere baktığımızda 2024’ün ilk 4 ayında 882 kişinin iyi hal belgesi aldığı görülüyor. Türkiye’de Ocak 2024 itibarıyla 208 yükseköğretim kurumu (devlet/vakıf üniversitesi ve vakıf meslek yüksekokulu) ile dünyada üniversite sayısı bakımından 25. sırada yer alıyor. RWU verilerine göre Türkiye’den ilk bine giren üniversite sayısı toplam üniversite sayının %3,8’ine tekabül ediyor. Bu oran ile Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde”