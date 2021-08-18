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19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

‘Gençleri rahat bırakın’

18 Ağustos 2021, Çarşamba 18:00
DEVA Partisi lideri Babacan, iktidarın ‘sosyal medya yasası’ ile yeni bir düzenlemeye gitmesine tepki gösterdi.

 Geçtiğimiz sene sosyal medya gerekçe gösterilerek 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Babacan, ‘’Yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yorumdan haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz? Gençler nefes alamıyor, kaçıp gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. Artık yeter’’ açıklamasında bulundu. Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesindeki düzenlemelerin incelenerek hazırlandığı teklife göre, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak.

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