İBB adayı Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını 31 Mart seçimlerinde en az oy aldığı mahallelerden biri olan Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde oturan Kuşbay Ailesi’nin evinde açtı.

İftar öncesi sohbetinde İmamoğlu’na, ‘’Gelecek umudu taşımayan gençler oy kullanmaya gitmiyor, ama sizin sayenizde birçok genç oy kullanmaya gidecek. Bunu kırmayın’’ temennisinde bulunuldu. İmamoğlu, aile fertlerinden birinin, ‘’Mahalle olarak belediyelerden hizmet alamıyoruz. Yeşil alan bırakmadılar. Umudumuzu yitirmeye başladık’’ sözlerine, “Ben çok ümitliyim. Gençlerimizin aklı başında. Fitne fesat dilinden kurtulup her şeyi çözebiliriz. Tarifi zor bir süreç yaşıyoruz. Çocuklar suskun gibi duruyor, ama her şeyin farkındalar. Çok aklı başındalar. Yönetimler, memleketi aile şirketine dönüştürdüler, ama memleket işi başka. Bu iş mesleğe döndü. Benim üniversiteye giden büyük oğlum, kendi aracımı kullanmama rağmen, makam arabası görüntüsü var diye araca binmek istemiyor. Kızım, bir yere gideceğim zaman “Kalabalık mı’’ diye soruyor. “Kalabalıksa gelmem’’ diyor. Yoksa benim bir zorlamam yok. Devlet işinin bir ahlâkı olmalı. İnancımız onu emrediyor. Onu örnek al yeter’’ şeklinde cevap verdi.