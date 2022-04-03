Gençlerin halinin farkında değiller

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik “dünyayı dolaşın” tavsiyesini değerlendirdi.

Öztrak, konuyla ilgili olarak “Bugün gençlerle konuştuğumuzda bize, ‘karın tokluğuna yaşıyoruz, sinemaya gidemiyoruz, operaya gidemiyoruz, bir müzik dinleyemiyoruz, dışarıda çıkıp bir çay içemiyoruz, karnımızı doyurmaya çalışıyoruz sadece’ diyorlar ama öyle görünüyor ki Tayyip Erdoğan ve saraydaki şürekası gençlerin bu halinin hiç farkında değil. Evet bir de demiş ki üstüne 2023’ten sonra her şey çok güzel olacak. Keşke 2023’den sonraya kalmasa da bir an evvel olsa. Ama evet 2023’ten sonra, 2023 seçimlerinden sonra geliyor gelmekte olan. Hatta artık bugün bile görüyoruz gelmekte olanın geldiğini. Evet Tayyip Erdoğan gidecek, ucube rejimi bitecek” dedi.

Tekirdağ - Anka