Gençlerin tercihi Millet İttifakı

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık şirketi, en büyük nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek gençlerin nabzını ölçtü.

Araştırmada gençlere “Kime oy vereceksiniz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı”, yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı” cevabını verdi. Gençlerin yüzde 72’si yeni bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, “Erdoğan devam etsin” diyenlerin oranı yüzde 20.5’te kaldı. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor”, yüzde 9’u “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor”, yüzde 20’si ise “Aynı yıllardır değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı. Haber Merkezi

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