Gençlerin umutla baktığı bir ülkeyi inşa edelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

Davutoğlu, “En önemlisi anı yaşamak lazım. Anın gereğini yapmak lazım. Bu anın gereği ne mi? Bu anın gereği bu Anadolu topraklarına sevgi tohumları ekmektir. Bu anın gereği gençlerimizin umutla baktığı bir ülkeyi hep beraber inşa etmektir. Bu anın gereği siyasete, sosyal hayata, akademik hayata, düşünce hayatına, basın hayatına, özetle hayatın her alanına zarafeti, nezaketi, karşılıklı saygıyı egemen kılmaktır. Önümüzdeki yılın her birimizin ailelerine, bütün milletimize, İslam alemine, Türk alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının sonu 2’nci asrında başı olarak özel bir anlam ifade ediyor. Ümit ederiz ki 2023 yılının sonunda 2024’ü çok daha büyük umutlarla ve yepyeni bir ufukla karşılama imkanına sahip oluruz” dedi.

Haber Merkezi