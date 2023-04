Gerçek huzur tam ve kâmil bir demokrasiden geçer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium’da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Akşener, ‘Önce millet, önce memleket’ diyerek her inançtan her fikirden her hayat tarzından insanlarımıza hak ettiği hürmeti gösteren bir bakış açısıyla 14 Mayıs’tan itibaren milletimize Cumhuriyetimizin, ikinci asrında yaşatan bir Türkiye’yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz. Çünkü biz gerçek huzur ve refahın, gerçek bir Cumhuriyet’ten tam ve kamil bir demokrasiden geçtiğini görüyoruz. Her bir vatandaşımızın eşit fırsatları, eşit saygıyı hak ettiğine yürekten inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve gelecek nesillerimiz için daha iyi bir Türkiye’nin mümkün olduğunu, çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka