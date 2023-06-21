Gerekirse 16’lı masa kuralım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, AKP’yi eleştirerek “Türkiye’yi bu hale getirip, uluslararası tefecilere teslim edenlerde vatan sevgisi toplu iğne ucu kadar yoktur, onlar kişisel ikballerini düşünürler. Yaptıkları şu, Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası sermayenin sömürüsüne açmaktır. Bunu yapıyorlar, görevleri bu çünkü. (...) Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil 6’lı masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım” dedi. Ankara - Anka

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