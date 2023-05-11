Gerilim senaryolarına izin vermeyiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Avcılar Mira Palas’ta düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

Seçime giderken bazı yapıların kaos çıkaracağına yönelik iddialar sorulan Davutoğlu, “Böyle bir yapı yok, böyle bir ihtimal de yok’ demeyi arzu ederdim. Ama son 1-2 aydır gerilimi tırmandırmak isteyen bir kesimin olduğu doğrudur. Daha önce de bu niyeti benimseyenler oldu. Ama Türk milleti basiretlidir. Sandığa gider, kanaatini verir. Ben bu tehlikeyi görüyorum ama bu tehlikeye karşı çok güçlü bilinç de görüyorum. 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu ile birlikte bütün partilerimizle böyle senaryoları engelleriz. Niyet olabilir ama asla fiiliyata geçmesine izin vermeyiz” diye konuştu.

Haber Merkezi