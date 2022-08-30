Getirsinler, birlikte çalışalım

MHP’de yürütülen af çalışması konusunda, CHP’den ilk açıklama geldi. Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım’’ dedi.

‘’Doğru’’ bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ‘’Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz’’ diye konuştu. Gazeteduvar’ın haberine göre, MHP’de yürütülen çalışmanın iki önceliği var: İlki, ‘cezasızlık algısının yaratılmaması’, ikincisi ise, ‘kapsamda sadece devlete karşı işlenen suçların yer alması’. MHP af konusunda kendisine ulaşan talepleri bu iki kırmızı çizgi kapsamında değerlendirmeye aldı. Çalışma tamamlandıktan sonra AK Parti ile de paylaşılacak. Gerekirse ortak komisyon kurulup teklife son şekli verilecek. Kulislerde MHP’nin 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in 6. Yasama Yılı’nda cezaevleriyle ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının beklendiği konuşuluyor. Haber Merkezi

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