''Gezin'' tavsiyesi tepki topladı: Hangi parayla?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere “dünyayı gezin” tavsiyesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada birçok kişi “Tatil mi? Metrobüse binecek paramız yok” diyerek tavsiyeye kapıları kapattı. Birçok kişi de Erdoğan’ın yurtdışı seyahat masraflarından habersiz olduğunu savundu. Çünkü pasaport harcı, vize, ulaşım, konaklama ve yeme-içme derken 4-5 günlük bir yurtdışı gezisi 10 binlerce liraya mal oluyor. Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, “dünyayı gezin” açıklamasının rasyonel olup olmadığını tartışmanın bile insan zekasına hakaret olduğunu söyledi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Demokrat Parti Kadın ve Gençlik İşleri Başkanı Murat Aydoğdu ise gezmek bir yana gençlerin kriz nedeniyle eğitimini yarıda bırakma eşiğinde olduğunu savundu. Aydoğdu’ya göre gerçeklikten uzak, saraydaki imkanlar ile kıyasla gençlere “dünyayı gezin, spor yapın, aromalı kahve için” tavsiyesi yapan Erdoğan, gençliğin halinden bihaber.

Haber Merkezi